شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يتلقى الدعم من والده قبل مواجهة الزمالك والترجى فى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص والد حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد فى فندق إقامة البعثة البيضاء لدعم نجله قبل مواجهة الترجى الرياضى التونسى، المقرر لها السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتواجد والد حمزة فى فندق إقامة بعثة الفريق الأبيض، ووافق أشرف قاسم المشرف على الكرة بالزمالك على مقابلة اللاعب لوالده الذى كان حريص على دعم نجله والشد من أزره لتحقيق الفوز فى مواجهة الترجى.



حمزة المثلوثى و والده

الزمالك سبق والتقى مع الترجي فى تونس فى 5 مباريات سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، وجاءت جميعها فى بطولة دورى الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة فى دور المجموعات لدورى أبطال العرب عام 2004 حسمها الأبيض لصالحه.

مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي فى تونس شهدت نجاح الأبيض فى تحقيق الفوز خلال مباراتين وفاز بطل تونس فى مثلهما، بينما تعادل الفريقان فى مباراة وحيدة، ومن حيث تسجيل الأهداف فى المباريات السابقة، بتونس أحرز لاعبو الأبيض 6 أهداف فى مرمى بطل تونس بينما استقبلت شباكهم 7 أهداف.

ويحتل الترجي التونسى صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتى تونجيث السنغالى فى المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.