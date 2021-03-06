شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إجراء مسحات كورونا للحكام على نفقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكام أجروا مسحات الكشف عن فيروس كورونا قبل مباريات الجولة الـ15 بالدورى المصرى، وأوضحوا أن اتحاد الكرة تحمل نفقة المسحات للحكام بعدما تراجعت اللجنة التى تدير الجبلاية عن قرارها السابق بعدم إجراء مسحات للحكام.

وأرسلت اللجنة التى تدير الجبلاية خطاباً فى وقت سابق إلى أندية الدوري الممتاز تطالبهم فيه بإجراء التحاليل و المسحات الخاصة بفيروس كورونا بأحد المعامل المعتمدة أو التابعة لاتحاد الكرة والتي يتم التعامل معها ، وذلك للاعبين و افراد الجهاز الفني والإداري.