الامارات | الكشف عن سبب صراخ كلوب على محمد صلاح.. ونجم إنجليزي يدافع عن الهداف المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب صراخ كلوب على محمد صلاح.. ونجم إنجليزي يدافع عن الهداف المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، كان غاضباً بشدة من نجمه المصري محمد صلاح، خلال لقاء تشلسي، وأن ذلك كان سبباً رئيساً في تبديله مبكراً في الدقيقة 62، رغم أن الفريق كان متخلفاً عن تشلسي 1-صفر، الخميس الماضي، وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة إن صراخاً سُمع من المدرب على محمد صلاح، قبل دقائق من قرار تبديله، حيث أبدى عدم رضاه عن بطء صلاح في العودة لدعم دفاع الفريق، بجانب أنه لم يكن نشطاً في هجوم الفريق، واعتبر أن صلاح لم ينفذ تعليماته كما يجب، ولم يكن ينصت له.

وأكدت أن كلوب طالب صلاح مراراً بالتحرك أكثر دون كرة، وفتح المساحات أمام زملائه، وبسبب استمرار المستوى نفسه من النجم المصري، قام بالتشاور مع مساعده بيب ليندرز، ليقرر تبديله. وعلى الفور ظهر صلاح وهو غاضب من قرار التبديل، وغير راضٍ عنه، وبدا ذلك على محياه خلال خروجه من الملعب، وبعد جلوسه على مقاعد البدلاء.

وشددت "ميرور" على أن ما حصل، هو الذي دفع وكيل صلاح للتغريد بتلك "النقطة" المبهمة، والتي تحمل تفسيراً بأن مشوار صلاح مع ليفربول في طريقه إلى النهاية هذا الموسم.

في المقابل، دافع النجم السابق لليفربول، جيرماين بينيت، عن اللاعب، وقال إن ما قام به كلوب هو "قرار غبي"، وشدد على أن "صلاح قد يكون هادئاً وغير نشط طوال 80 دقيقة، لكنه مهاري ويستطيع صنع الفارق والتسجيل، في لحظة يغير بها مسار المباراة". ودعا بينيت المدرب إلى عدم التعامل بالعاطفة مع مجريات المباراة، وتحكيم المنطق في تبديلاته، وقال إنه لا يجد أي سبب منطقي يجعل المدرب يخرج صلاح ويدخل تشامبرلين.

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