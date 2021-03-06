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الترجي التونسي يبلغ الزمالك بموعد وصوله إلى القاهرة

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أبلغ نادي الترجي التونسي نظيره الزمالك موعد وصوله إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك الفريق التونسي يوم 16 من الشهر الحالي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تسافر بعثة الترجي إلى عاصمة القاهرة مساء 14 مارس الحالي، على متن طائرة خاصة، إذ سيخوض الفريق التونسي مرانًا واحدًا بملعب المباراة في اليوم التالي، حسب الموقع الرسمي للقلعة البيضاء.

ويستضيف الترجي، في السادسة مساء اليوم، الزمالك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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