شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي التونسي يبلغ الزمالك بموعد وصوله إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبلغ نادي الترجي التونسي نظيره الزمالك موعد وصوله إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك الفريق التونسي يوم 16 من الشهر الحالي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تسافر بعثة الترجي إلى عاصمة القاهرة مساء 14 مارس الحالي، على متن طائرة خاصة، إذ سيخوض الفريق التونسي مرانًا واحدًا بملعب المباراة في اليوم التالي، حسب الموقع الرسمي للقلعة البيضاء.

ويستضيف الترجي، في السادسة مساء اليوم، الزمالك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.