شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم انطلاق فعاليات البطولة التنشيطية لالعاب القوى بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنطلق اليوم السبت فعاليات البطولة التنشيطية لالعاب القوى لفئتي الشباب والكبار للمحافظات المحررة التي تنظمها اللجنة الفنية لالعاب القوى بدعم من صندوق النشء والشباب والرياضة على مضمار الفقيد العولقي بملعب 22 مايو بمدينة الشيخ عثمان بعدن.



و أوضح المسئول الإعلامي للاتحاد العام لألعاب القوى حامد باحارث وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق المشاركة في هذه البطولة هي الأندية الرياضية المتأهلة من تصفيات أبطال المحافظات و هي السد أبين و الشرارة لحج و شباب المنصورة والتلال عدن التضامن حضرموت الساحل وحدة تريم حضرموت الوادي والوصل الضالع بالاصافة الى بطل تصفيات شبوة حيث يتنافس العداؤن على فعاليات 100متر - 200متر - 400 متر - 800متر -1500متر - 3000متر - 5000متر 4×100متر تتابع - 4×400متر تتابع و الوثب الطويل والوثب الثلاثي ودفع الجلة وتطويح القرص ورمي الرمح .