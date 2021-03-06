شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الراجحي إلى المستشفى إثر حادث في «رالي الشرقية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعرض بطل الراليات السعودي، يزيد الراجحي، وملاحه مايكل أور، إلى حادث مع انطلاق المرحلة الثانية من رالي الشرقية الدولي 2021 المقام بين يومي 4-6 من شهر مارس الجاري.

وقال الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم (السبت)، إنه تم نقل يزيد الراجحي عبر الطائرة المروحية إلى المستشفى، معلناً انسحابه من البطولة إثر تعرضه للحادث أثناء السباق.

كما أعلن الاتحاد عن وقوع حوادث في المرحلة الثانية من رالي الشرقية الدولي، متمنياً السلامة لجميع المصابين، ومشيراً إلى إعلان تفاصيل الحوادث في وقت لاحق.