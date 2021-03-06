شكرا لقرائتكم خبر عن «الواصل» و«فرهود» يحلقان برموز الإيذاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تواصلت لليوم الخامس فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة (ختامي الوثبة 2021) الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

شهد اليوم الخامس، منافسات سن الإيذاع لهجن الجماعة التي أقيمت لمسافة 6 كيلومترات في الميدان الجنوبي، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة.

وخطفت «الواصل» لمغير سالم حارب العميمي أول رموز سن الإيذاع في المهرجان، بعد أن فازت بكأس الأبكار المحليات من فئة الإنتاج، في الشوط الرئيسي الأول، وحلق «فرهود» لمحمد العوضي المنهالي برمز الشوط الرئيسي الثاني، وحصل على بندقية الإيذاع الجعدان الإنتاج.

وكسبت «وجود» لمبارك سيف فاضل المزروعي ناموس الشوط الرئيسي الثالث، وكأس الإيذاع الأبكار المهجنات الإنتاج، لتحصد ثالث رموز الإيذاع، وطار «متعب» لأحمد عبدالله المحرمي بآخر رموز الإيذاع الإنتاج، بعد أن خطف بندقية الجعدان المهجنات بعد منافسة شرسة مع «الصيرمي» لسالم دري الفلاحي، الذي جاء ثانياً بفارق جزأين من الثانية.

جائزة المليون

وحصد ملاك الهجن الفائزة في أشواط الرموز على مليون درهم في شوطي الأبكار و800 ألف درهم في شوطي الجعدان، فيما حصلت الهجن في المراكز من الثاني وحتى الخامس على جوائز مالية تراوحت بين 300 ألف و30 ألف درهم.

الفترة الصباحية

وشهدت الفترة الصباحية 16 شوطاً في السباق التراثي، حيث خصص الأشواط من الأول إلى الخامس للفئة العمرية من 10 إلى 15 سنة، ومن الشوط السادس إلى العاشر للفئة العمرية من 16 إلى 20 سنة.

وتصدر «مدخور» لشاهين سلطان بن شاهين العواني أول أشواط الفترة الصباحية ونال الناموس، وفي الشوط الثاني كان «نجم اللبسة» لخليفة راشد الغفلي لعمر، على موعد مع المركز الأول، وفي الشوط الثالث انتصر «أبوظبي» لخميس علي بن سالم مبارك المنصوري، وفي الشوط الرابع كسبت «أم المعارك» لعمير عبدالله محمد بن علي الراشد، وطارت «اليمامة» لراشد محمد عبدالله بن راشد الراشد، بناموس الشوط الخامس.

تحليق صوغة

وفي الشوط السادس حلقت «صوغة» لسعيد جاسم محمد بن علي الراشدي بناموس الشوط السادس مع الفئة العمرية من 16 إلى 20 سنة، وقبض «عكاش» لراشد منصور بن ناصر علي الخيلي، على مجريات الشوط السابع، وكسب «شواهين» لسالم سعيد محمد بن طويلب المنصوري ناموس الشوط الثامن، وطارت «عرجة» لمحمد عمير محمد بن علي الراشدي بناموس الشوط التاسع، وفي عاشر الأشواط ذهبت الصدارة والناموس إلى «رماح» لراشد حمد سعيد بن سبت الخييلي.

وتختتم منافسات سن الإيذاع اليوم السبت، بمنافسات الأشواط المفتوحة والمحليات والمهجنات، حيث يقام خلال الفترة الصباحية 16 شوطاً، أما الفترة المسائية فتشهد إقامة 10 أشواط، منها أول 4 أشواط مخصصة للرموز.