شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقله لمباراه الاهلي وفيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلي مواجهة غاية فى الأهمية أمام فيتا كلوب الكونغولي في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، فى الجولة الثالثة بدورى المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

القنوات الناقله لمباراه الاهلي وفيتا كلوب

وتذاع مباراة الاهلي وفيتا كلوب الكونغولى على القناة المشفرة، كما تذاع أيضا على قناة أون تايم سبورت على التردد الأرضى UHF 32.



التشكيل المتوقع لمباراه الاهلي وفيتا كلوب التشكيل المتوقع لمباراه الاهلي وفيتا كلوب ومن المتوقع أن يدخل الاهلي مباراة فيتا كلوب بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ، ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد أو "ياسر إبراهيم" في الدفاع ، وعمرو السولية واليود يانج أو "حمدي فتحي" وأفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي في الوسط ووالتر بواليا في خط الهجوم. خطة الاهلي لمواجهة فيتا كلوب خطة الاهلي لمواجهة فيتا كلوب

وركز موسيماني المدير الفنى لفريق الاهلي على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في مباراة الليلة سواء في نقل الكرة أو تحرك لاعبيه بدون كرة ، وتصحيح الأخطاء التي وقعت في مباراة طلائع الجيش الأخيرة، خاصة في بطء نقل الكرة والتحضير من الأسفل حتى الوصول إلى مرمى الخصم، مع التنبيه على الثغرات الموجودة في صفوف بطل الكونغو والتي يرغب في استغلالها جيدا بمباراة الليلة.

وحذر موسيماني لاعبي الخط الخلفي من سرعات لاعبي بطل الكونغو وطالبهم بالتركيز الشديد، وعدم تكرار الأخطاء التي وقعت في مباراة الطلائع وهددت مرمى الأهلي في أكثر من فرصة لولا براعة محمد الشناوي التي أنقذت الأحمر من الوقوع في فخ الهزيمة أو التعادل.



فيتا كلوب يسعى لتحقيق المفاجأة أمام الاهلي فيتا كلوب يسعى لتحقيق المفاجأة أمام الاهلي

على الجانب الأخر، يسعى فريق فيتا كلوب لتحقيق نتيجة إيجابية وإحراج الأهلي على أرضه، من خلال العودة للكونغو بنتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل، لاسيما أنه سيستضيف الأهلي على ملعبه في الجولة القادمة، ويتمسك بفرصة المنافسة على الصعود لدور الثمانية الإفريقي، خاصة بعد فوزه في الجولة الأخيرة على المريخ السوداني خارج أرضه وبات منافسا للأهلي وسيمبا التنزاني على حجز بطاقتي الصعود لربع النهائي الإفريقي.

واستعد فريق فيتا كلوب جيدا حيث وصل إلى القاهرة مبكرا ، بعدما فضل السفر من السودان إلى القاهرة مباشرة لخوض مباراته مع الأهلي رافضا السفر إلى الكونغو، خاصة بعدما نجح في الحصول على موافقة الاتحاد الكونغولي لتأجيل إحدى مبارياته في الدوري المحلي، من أجل التحضير الجيد لمواجهة الأهلي اليوم على أمل الخروج بنتيجة إيجابية.