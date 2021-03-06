شكرا لقرائتكم خبر عن صالة أكتوبر الدولية تستضيف نهائيات كأس مصر لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة أكتوبر الدولية نهائيات دورى سيدات اليد للموسم المحلى 2020 /2021 ، حيث يشهد دور قبل النهائى مواجهة بين سبورتنج مع الأهلى، والشمس مع الزمالك يوم 16 مارس الجارى، بينما يقام النهائى فى اليوم التالى 17 من نفس الشهر.

وتشهد مباريات كرة اليد حضور حاملى بطاقات الاتحاد فقط فى ظل تخفيض أعداد الحضور للحماية من فيروس كورونا، حيث إن مباريات القمة تقتصر على حاملى البطاقات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة الناديين فقط.

وتقام الجولة الـ 30 من دورى عمومى سيدات اليد الجمعة المقبل، بمواجهات بين كل من، المعادى مع الشمس والزمالك مع الطيران والجزيرة مع سموحة و6 أكتوبر مع سبورتنج والزهور مع الأهلى وأصحاب الجياد مع منوف وتشامبيون الرحاب مع هليوبوليس و مدينة نصر مع حلوان.

ويشهد دورى محترفي كرة اليد حاليا فترة توقف، حيث أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد استئنافه يوم 19 مارس الجارى بالدور الثانى من المرحلة الثانية بعد انتهاء الدور الأول بتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

ومن المقرر أن تشهد فترة توقف الدولى دخول منتخب مصر معسكرا مغلقا بإسبانيا فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو المقرر لها شهر يوليو المقبل.

بينما يأتى الأهلى فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبي برصيد 15.5نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تأجيل الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة بدورى المحترفين للموسم الحالى المقرر لهما يومى 1، 2 أبريل المقبلين إلى يومى 15 و16 من نفس الشهر، وذلك لاستكمال نهائيات موسم كورونا.

يأتى ذلك فى ظل إعلان استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.