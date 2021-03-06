شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يصل القاهرة 14 مارس بطائرة خاصة لمواجهة الزمالك فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد نادى الترجي التونسي موعد السفر إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا، حيث سيحل أبناء باب سويقة ضيوفاً على القلعة البيضاء يوم 16 مارس الجاري، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى القاهرة.

ووفقا لتأكيدات مسئولى الترجي التونسي، ستصل البعثة إلى القاهرة مساء الأحد 14 مارس الجاري، ويخوض الفريق مرانا وحيدا على ملعب المباراة الاثنين 15 مارس قبل خوض اللقاء في اليوم التالى.

وأوضح مسئولو نادي الترجي التونسي أن الوصول إلى القاهرة عبر طائرة خاصة، مثلما فعل مسئولو نادى الزمالك بعد السفر لتونس بطائرة خاصة، لخوض مباراة الجولة الثالثة لدور المجموعات الأفريقي أمام الترجي فى السادسة مساء اليوم بملعب رادس فى العاصمة التونسية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الترجي فى مباراة الليلة، وتعويض التعادل فى أول جولتين أمام مولودية الجزائر بالقاهرة وتونجيث السنغالي على أرضه بدون أهداف، ليتصدر المجموعة التى يحتل فيها حاليا المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يتصدرها الترجي برصيد 4 نقاط من فوز على تونجيث وتعادل مع المولودية.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، برنامج الفريق خلال الساعات المقبلة حتى موعد مباراة الترجي، حيث يحرص الخواجة على فرض حالة من الانضباط والتركيز على جميع اللاعبين قبل المواجهة الهامة أمام الفريق التونسى.

ويتناول لاعبو الزمالك وجبة الغداء فى الساعة 2.30 بتوقيت القاهرة، وبعدها يلقي المدير الفنى محاضرة على اللاعبين فى تمام الساعة 3:00، وتتحرك حافلة الفريق لملعب المباراة في تمام الساعة 3:50 كما هو متفق عليه في الاجتماع الفني للقاء.