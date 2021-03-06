شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. لاعب الأهلي يكشف "صدمة" جوزيه بعد تحقيق حلم العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف رضا شحاته، لاعب الأهلي الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق الجونة، عن كواليس انتقاله للقلعة الحمراء قادماً من المنصورة.

وقال رضا شحاته، في تصريحات تليفزيونية سابقة: "كنت أقدم مستوى جيد مع المنصورة رفقة جيل تاريخى للفريق وقتها ضم، تامر محب ووليد صلاح عبد الطيف وباسر تحسين وتامر عبد الحميد وعماد سلامة وغيرهم".

وواصل رضا شحاته ، بعد التألق مع المنصورة تلقيت اتصالا من المهندس عدلي القيعي مستشار مجلس الأهلي للتعاقدات والتسويق، ورغم أنني تلقيت بعد مكالمة القيعي عرضاً مغرياً من الزمالك الذي تفاوض مع المنصورة أيضاً إلا أنني التزمت بكلمتي مع القيعي وانتقلت للأهلي.

وكشف، عن أن محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالى، تدخل لحسم الصفقة وزار المنصورة وهو ما حدث وانتقلت للأهلي ورغم فرحتي الكبرى بتحقيق حلم العمر إلا أنني تلقيت صدمة في أيامي الأولى بالأهلي.

وتمثلت الصدمة في عدم اقتناع مانويل جوزيه بقدراتي، وقرر إعادتي لفريق الشباب تحت قيادة ضياء السيد لكن الأخير قام بتحفيزي حتى نجحت في خوض أول مباراة أساسيًا مع الأهلي ضد كايزر تشيفز في السوبر الأفريقي بعد فترة من المشاركة على فترات كبديل وهنا بدأت رحلتي في إثبات نفسي مع الأهلي.