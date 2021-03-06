شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات السادسة مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع الترجى التونسى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يقام بتونس .

وقبل مواجهة الترجى ، شهد مشوار الزمالك مواجهات قليلة منذ انطلاق البطولة، حيث صعد لدور المجموعات مباشرة دون أن يخوض أى لقاء، بعدما اعتذر فريق جازيلى التشادى عن عدم الحضور إلى القاهرة بسبب أزمة بين مسئولى الرياضة التشادية، فصعد الأبيض لدور المجموعات مباشرة.

والتقى الزمالك مع مولودية الجزائر فى الجولة الأولى من دور المجموعات، وانتهى اللقاء الذى أقيم بالقاهرة بالتعادل السلبى بين الفريقين، وفى الجولة الثانية من دور المجموعات التقى مع تونجيث السنغالى على ملعب لاديور ، وانتهت المباراة بالتعادل السلبى أيضا .

ويسعى الزمالك لتحقيق أول فوز له فى دورى الأبطال، بعد التعادل فى أول جولتين، خاصة أن الفوز سيرفع رصيده للنقطة 5 ، فى الوقت الذى يتصدر الترجى المجموعة بأربع نقاط حصدها من الفوز على تونجيث والتعادل مع المولودية الجزائرى .