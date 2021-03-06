شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. رأسية حسام حسن تقود الفراعنة لكأس العالم 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع حسام حسن نجم منتخب مصر السابق إحراز هدف تاريخى فى مرمى الجزائر عام 1989 بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلىى كأس العالم 1990 بإيطاليا، ليتأهل المنتخب للمرة الثانية فى تاريخ الرياضة المصرية بعد غياب 56 عاما عن المونديال.

تأهل منتخب مصر للمرحلة الثانية مباشرة في التصفيات، وأجريت المرحلة الثانية للمرة الأولى بنظام المجموعات، وتم تقسيم الـ16 منتخبا المتأهلة للمرحلة الثانية إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث تصعد المنتخبات الأربعة المتصدرة لكل مجموعة للمرحلة الثالثة والأخيرة، وضمت مجموعة مصر وليبيريا ومالاوى وكينيا.

ونجح المنتخب فى بداية مشواره فى الفوز على ليبريا (2-0)، ثم لعب مع مالاوى فى الجولة الثانية وتعادل المنتخبان (1-1)، ولعب في الجولة الثالثة مع كينيا في نيروبي وتعادل المنتخبان سلبيا، ثم مع ليبيريا فى "منريفا"، وخسر بهدف نظيف، ثم فازت مصر في المباراتين الأخيرتين بالقاهرة على مالاوى وكينيا بنتيجة (1-0) و ( 2-0) على الترتيب، لتتصدر مصر المجموعة برصيد 8 نقاط، وتصعد للجولة الثالثة والأخيرة.

وتأهل للمرحلة الثالثة 4 منتخبات، وهى مصر والجزائر والكاميرون وتونس، وأجريت قرعة لتحديد مواجهتين بين المنتخبات الأربعة، حيث وقعت مصر أمام الجزائر، ووقعت تونس أمام الكاميرون، ليصعد الفائزان من المواجهتين إلى كأس العالم 1990.

لعبت مصر مباراتها الأولى أمام الجزائر فى استاد "17جوان" بمدينة قسطنينية الجزائرية، وتعادل المنتخبان بدون أهداف. ويوم الأحد الثامن من أكتوبر عام 1989، وفى لقاء العودة بالقاهرة نجح منتخب مصر تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجوهرى فى تحقيق الفوز بهدف نظيف أحرزه حسام حسن بالدقيقة الرابعة من اللقاء.