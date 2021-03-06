شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يكشف برنامج الزمالك قبل مواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، عن برنامج الفريق قبل مواجهة الترجى مساء اليوم، حيث يلتقى الفارس الأبيض مع الترجى التونسى فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن باتشيكو برنامج الفريق خلال الساعات المقبل حتى موعد المباراة، ويحرص الخواجة البرتغالى على فرض حالة من الانضباط والتركيز على جميع اللاعبين قبل المواجهة المهمة أمام الفريق التونسى.

ومن المقرر أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء الساعة 2.30 بتوقيت القاهرة، وبعدها يلقى المدير الفنى محاضرة على اللاعبين فى الساعة 3:00، وتتحرك حافلة الفريق لملعب المباراة فى الساعة 3:50 كما هو متفق عليه فى الاجتماع الفنى للقاء.

قبل مباراة الزمالك والترجى اليوم.

يحتل الترجي التونسى صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بعد خوض جولتين، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتى تونجيت السنغالى فى المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.

والتقى الزمالك مع الترجي فى تونس فى 5 مباريات سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، وجاءت جميعها فى بطولة دورى الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة فى دور المجموعات لدورى أبطال العرب عام 2004 حسمها الأبيض لصالحه.

مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي فى تونس شهدت نجاح الأبيض فى تحقيق الفوز خلال مباراتين وفاز بطل تونس فى مثلهما، بينما تعادل الفريقان فى مباراة وحيدة، ومن حيث تسجيل الأهداف فى المباريات السابقة، بتونس أحرز لاعبو الأبيض 6 أهداف فى مرمى بطل تونس بينما استقبلت شباكهم 7 أهداف.