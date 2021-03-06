شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة حكم مباراة النجوم والمريخ فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحكم المساعد محمد محمود لطفى لحادث سرقة خلال تواجده ضمن طاقم حكام مباراة النجوم والمريخ التى اقميت أمس الجمعة، ضمن منافسات مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى، حيث تمت سرقة هاتفه المحمول.

ونشر الحكم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل كان عندي ماتش امبارح نجوم المستقبل والمريخ، تليفوني اتسرق من الجاكيت وهو متعلق قدامي في لحظة كنت بتوضأ لصلاة الجمعة اللي يزعل إن اللي عمل كده داخل يتوضأ وبعد كده هيصلي نستغفرك يارب ونتوب اليك _ فاضل إيه في الدنيا ربنا لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا " .



الحكم محمد محمود لطفى يكتب عن سرقة هاتفه المحمول

وتعادل النجوم مع نظيره المريخ بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار الجولة السادسة عشر بالمجموعة الثانية من دورى القسم الثانى، و أحرز هدف النجوم محمد حسن ميدو من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف المريخ احمد حمزاوي .

محمد محمود لطفى يعد من الحكام المساعدين المتميزين فى الدورى الممتاز، وظهر كثيرا فى مواجهات فرق المقدمة الاهلى والزمالك وبيراميدز ، وتعتمد علهي لجنة الحكام الرئيسية بشكل كبير.