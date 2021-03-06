شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يطالب لاعبى بيراميدز بالفوز على أسوان لاقتناص "وصافة" الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لاعبيه تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أسوان فى المباراة التى ستجمعهما في السابعة من مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وشدد المدير الفنى للفريق السماوى على لاعبى فريقه ضرورة التركيز طوال شوطى المباراة، والعمل على تحقيق الفوز فى مواجهة أسوان وحصد النقاط الثلاثة والتى ستجعل بيراميدز يتقدم لوصافة جدول ترتيب الدورى بفارق نقطة واحدة، بشكل مؤقت، إلا إنه سيكون دافع قوى للعودة للانتصارات فى الدورى من جديد.

وأكد أروابارينا المدير الفني لبيراميدز للاعبين أن تحقيق الفوز على أسوان فى مباراة اليوم، سيكون له العديد من المزايا خاصة من الناحية النفسية، لاسيما إن الفوز سيجعل بيراميدز يقتحم المربع الذهبى وهو سيكون دافع قوى أمام اللاعبين لعدم الاخفاق مرة أخرى.

ويدخل بيراميدز المباراة المركز الخامس برصيد 22 نقطة، حصدها الفريق السماوي بعد 14 مباراة بالدوري، حيث فازوا في 5 لقاءات وتعادلوا في 7 أخرى وتلقوا الهزيمة في لقاءين، وسجل لاعبو بيراميدز 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً أخر، ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 17 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من 14 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 5 وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً، بينما يحتل فريق الأهلى المركز الثانى برصيد 24 نقطة حصدهم من 10 مواجهات فقط.