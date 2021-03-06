الترجي يُحدد موعد سفره للقاهرة لمواجهة الزمالك في إياب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

حدد نادي الترجي التونسي، موعد سفره إلى القاهرة؛ لخوض مباراة الإياب أمام نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتصل بعثة فريق الترجي إلى القاهرة مساء يوم الأحد الموافق 14 من شهر مارس الجاري على متن طائرة خاصة؛ ليخوض الفريق مراناً واحدًا في مصر على ملعب المباراة يوم الاثنين 15 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الترجي يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري في لقاء الإياب.

ويستضيف الترجي مساء اليوم السبت نظيره الزمالك في تونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.