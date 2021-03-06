طارق سليمان يتحدث عن.. صعوبة مباراة فيتا.. والهجوم على موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق، إن مباراة فريقه أمام نظيره فيتا كلوب، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا لن تكون سهلة.

وأضاف سليمان، خلال لقاء أُجريّ معه ببرنامج بي أون تايم مع الإعلامي كريم رمزي:"لايوجد شك في أن مباراة الأهلي لن تكون سهلة، أتذكر مباراتنا منذ عامين فزنا بهدفين نظيفين في مصر وفي الإياب أُصيب الشناوي وهُزمنا في المباراة بهدف نظيف".

وتابع مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق:"الأهلي كذلك سيخوض المباراة وهو قادم من هزيمة أمام سيمبا وسيسافر ليواجه فيتا في المباراة المقبلة على أرضه لذا لابد الفوز لتدخل المجموعة مرة أخرى وتركيز لاعبي الأهلي قادر على أن يجعلهم يفوزون بمكسب مريح ففي الإياب سيخوض الأهلي المباراة على نجيل صناعي".

وأتم سليمان، تصريحاته بالإشارة إلى أن علي معلول كان يُكون جبهة جيدة جداً للأهلي ولكن محمود وحيد لم يدخل "فورمة" المباريات بعد، مستنكرًا الهجوم على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي،:"أحب أن أتحدث بالأرقام فهي لاتكذب، ولا أعرف ماذا يريد الناس من موسيماني، نعم جاء والدوري قد حٌسم ولكنه قدّم أداءً جيدًا وفاز ببطولة أفريقيا وهي صعبة عبر نهائي أمام الزمالك وحصل على بطولة كأس مصر نعم الأداء كان مهتزاً ولكن اللاعبين في نهاية موسم ثم حصل على برونزية كأس العالم للأندية الغائبة منذ 2006".