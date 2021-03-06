"لا أريده".. كلوب يرد على إمكانية رحيل لاعب في حالة عدم التأهل لدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه إذا أراد لاعب في الفريق الرحيل، لأن الفريق لم يتأهل لدوري أبطال أوروبا، فإنه لا يريده داخل النادي.

ويعاني ليفربول خلال هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته الأخيرة أمام تشيلسي بهدف نظيف.

ويحتل ليفربول المركز السابع - مركز غير مؤهل لدوري أبطال أوروبا - في جدول ترتيب بريميرليج برصيد 43 نقطة.

وقال كلوب في تصريحات صحفية قبل مباراة فولهام بالدوري الإنجليزي عن وضع الفريق: "الوضع داخل النادي واضح جدا، الملاك يريدون مني أن اصلح الوضع وأريد أن أصلح هذا الوضع مع اللاعبين، هذه هي الخطة".

وأضاف عن إمكانية رحيل اللاعبين لعدم التأهل لدوري الأبطال: "هذا ليس شيئاً يجب أن نقلق بشأنه، أعلم أن لدينا لاعبين لديهم ولاء، لن يحدث أن يعلن لاعب رحيله بسبب أننا لم نتأهل إلى دوري الابطال".

وأكمل: "أعرف اللاعبين جيداً بما فيه الكفاية لأعرف ذلك لأن النادي في وضع مختلف وهذه لن تكون مشكلة، أنت دائما بحاجة إلى العثور على التشكيلة المناسبة للتحديات التي تواجهها ومن ثم تذهب للتحدي، هكذا هو الحال".

واختتم المدير الفني الألماني: "قلتها منذ سنوات، إذا كان اللاعب لا يريد التوقيع معنا لأننا لن نلعب في دوري أبطال أوروبا العام المقبل فأنا لا أريده، وإذا أراد لاعب أن يتركنا بسبب أننا لم نتأهل إلى دوري الابطال، فأنا لا أريده، إنه ليس أمراً شخصياً ولكن هذا هو الحال".