بث مباشر | مشاهدة مباراة المريخ وسيمبا في دوري ابطال افريقيا

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، في إحدى مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.
وينقل بث مباشر المريخ وسيمبا على قناة بي ان سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على قناة بين سبورتس كونيكت.
وتقام المواجهة على ملعب المريخ، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر والسودان، 16:00 بتوقيت السعودية.
يتواجد المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في المجموعة الأولى، والتي تضم كل من، الأهلي المصري، وفيتا كلوب الكونغولي.
وتعرض المريخ لخسارة فادحة في الجولة الماضية أمام “فيتا كلوب” بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وخسر في الجولة الأولى ايضًا أمام الاهلي بثلاثية نظيفة.
بينما، حقق سيمبا فوزًا غاليًا على الاهلي في الجولة الماضية بهدفٍ نظيف، كما انتصر على فيتا كلوب في مباراته الأولى بنفس النتيجة (1-0).
ويتصدر سيمبا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويتقاسم المركز الثاني كل من فيتا كلوب والاهلي برصيد 3 نقاط في رصيدهما، ويقبع المريخ في المركز الرابع والأخير دون نقاط.
ويتطلع المريخ إلى تحقيق الانتصار على سيمبا من أجل إحياء آماله في خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي، فيما سيسعى الفريق التنزاني إلى خطف الثلاث نقاط لوضع قدمًا في الدور الموالي قبل آخر 3 جولات.
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