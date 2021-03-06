بث مباشر | مشاهدة مباراة العين والوصل في الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر “العين والوصل”، في إحدى مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة 19 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

وينقل البث المباشر لمباراة “العين والوصل” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي “علي سعيد الكعبي”.

وتقام مواجهة العين والوصل على ملعب هزاع بن زايد، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت الامارات.

تعرض العين لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام “الظفرة”، ليواصل إهدار النقاط السهلة ويبتعد عن المربع الذهبي الذي كان قد أقترب منه بانتصاره على الشارقة والفجيرة.

ويتواجد العين في المركز السادس، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الرابع “بني ياس”، وجمع البنفسج 30 نقطة حتى الآن من 18 مباراة، انتصر في 8 مباريات، وتعادل في 6، وخسر في 4 مناسبات.

في المقابل، لم يتذوق نادي الوصل طعم الخسارة في الدوري الاماراتي منذ 8 جولات، حيث فاز في 4 مباريات، وتعادل في مثلها.

ويقبع الوصل في المركز الثامن برصيد 28 نقطة، جمعها من 18 مباراة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 4، وتلقى 6 هزائم.

..