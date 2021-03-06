الامارات | حمدان بن محمد يشكر ويل سميث على الدراجة "سكوتي"

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشكر ويل سميث على الدراجة "سكوتي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، النجم الأميركي ويل سميث على دراجة هوائية أهداه إياها، وأطلق عليها سموه أسم "سكوتي".

ونشر سموه صورة له،، عن طريق خاصية "الستوري"، وهو يركب الدراجة، وعلق عليها: "شكرا ويل سميث على الدراجة.. أسميتها سكوتي Scotty".

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