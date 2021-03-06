شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تشارك في دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشارك محافظة شمال سيناء في منافسات النسخة الأولي من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب ذوي القدرات والهمم»، بمشاركة ١٧ محافظة، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية.

وأكد كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن القرعة أوقعت محافظة شمال سيناء في المجموعة الثانية والتي تضم محافظات«الجيزة، قنا، المنوفية».

أضاف راشد، أن الهدف من إقامة الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، على غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة إلى بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.