شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الترجي التونسي.. الفارس الأبيض في تحدٍّ جديد لتصحيح الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الزمالك في مباراة مع الترجي التونسي ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا، في الساعة 6 مساء اليوم السبت 6-3-2021، التي تقام على استاد ملعب رادس.

قناة بي إن سبورت المشفرة صاحبة حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا تنقل مباراة الزمالك وفيتا كلوب ويتولى التعليق عليها الجزائري حفيظ دراجي ويدير تحكيم مباراة الزمالك و الترجي التونسي تعيين الحكم الزامبي جاني سيكازوي بحسب قرار الكاف.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط ثم يليه مولودية الجزائري الذي يحتل المركز الثاني برصيد نقطتين ثم الزمالك في المركز الثالث بنقطتين بفارق الأهداف مع مولودية ويتذيل المجموعة توينجيت السنغالي بنقطة التي حصل عليها بالتعادل مع الزمالك.

ويسعى الزمالك لتصحيح أوضاعه في ترتيب المجموعة بعد سقوطه في فخ التعادل في أول مباراتين، وإسعاد جماهيره بالانتصار الأول بعد التعادل سلبياً أمام كل من المولودية الجزائري بالقاهرة وتونجيت بالسنغال.

و فوز الزمالك على الترجي التونسي ‏بملعب رادس، سيرفع رصيد الفريق للنقطة رقم 5 لتصدر المجموعة حال هزيمة أو تعادل مولودية الجزائر أمام تونجيث السنغالي،

ويغيب عن تشكيل الزمالك الذي أعلن عنه جايمي باتشيكو ، المدير الفني لفريق نادي الزمالك ، في القائمة التي ستواجه فريق الترجي التونسي، وهم النجوم حازم إمام للإصابة ومحمود عبد الرازق شيكابالا للإصابة أيضًا ومحمد عبد الشافي العائد من الإصابة مؤخرا

الزمالك يشارك للمرة 11 في تاريخه في دوري أبطال إفريقيا، وهو أول فريق مصري شارك في دوري أبطال إفريقيا بمسماه الجديد عام 1997.

عام المشاركة مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا نتائج الزمالك في مباريات دوري أبطال إفريقيا 1997 فاز على جولد فيلدز الغاني 3/1 2002 فاز على كوستا دي سول الموزمبيقي 2/0 2005 تعادل أمام الترجي التونسي 1/1 2008 تعادل أمام أسيك الإيفواري 0/0 2012 خسر أمام مازيمبي الكونغولي 2/0 2013 خسر أمام أورلاندو الجنوب إفريقي 4/1 2014 خسر أمام مازيمبي الكونغولي 1/0 2016 خسر أمام صن داونز الجنوب إفريقي 2/1 2017 تعادل أمام اتحاد العاصمة الجزائري 1/1 2020 تعادل أمام زيسكو الزامبي 1/1