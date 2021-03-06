شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام «ذهبية» المبارزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اختمت منافسات بطولة المملكة للمبارزة تحت 17 عاماً (الجولة الذهبية) ثاني جولات الموسم للأسلحة الثلاثة (سايبر، فويل، ابيه) التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بحضور عامر المبيض نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، وبمشاركة 50 لاعباً من 10 أندية ومراكز ومدارس، وحقق مشعل الرشيد الميدالية الذهبية في سلاح الفويل، وحل إبراهيم الهديب ثانيا، ومحمد الدخيل ثالثا، ومهدي القروص من النور في المركز الثالث مكرر.

وانتزع أحمد الفيحاني (الجزيرة) ذهبية سلاح الابيه، وحل حسن عابد (النهضة) ثانيا، وبندر الجعيد (الخليج 365) ثالثا، وشهيد العلق (النور) في المركز الثالث مكرر.

فيما خطف عبدالله المنسف (العمران) ذهبية سلاح السايبر، وحل علي الهاشم (العمران) ثانيا، وعبدالله الجعيد (الخليج 365) ثالثا فيما جاء علي الشيخ (العمران) في المركز الثالث مكرر.