شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمع في نقاط ضمك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تختتم لقاءات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (السبت) بإقامة لقاء وحيد يجمع الأهلي (رابع الدوري) بضيفه ضمك (المركز 15) عند الساعة 8:35 مساء على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء سعياً للثأر من خسارته في لقاء الذهاب والاقتراب من مراكز المقدمة والمنافسة على لقب الدوري، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 35 جمعها من 10 انتصارات و5 تعادلات و6 خسائر، وله من الأهداف 33 وعليه 32 هدفاً، ويحتاج الأهلي للفوز في لقاء الليلة لاستعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في آخر 4 جولات بتعادلين وخسارتين.

فيما يدخل فريق ضمك هذا اللقاء طامحاً لتحقيق ثلاث نقاط جديدة ترفع من رصيده النقطي وتقربه من الفرق المنافسة على البقاء إذ يحتل ضمك المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة حصدها من 4 انتصارات و5 تعادلات و12 خسارة وله من الأهداف 25 وعليه 38 هدفاً.