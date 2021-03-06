شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الزوراء والطلبة سلبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

انتهت قمة الزوراء وضيفه الطلبة بالتعادل صفر-صفر ، وفاز الكرخ على ضيفه الديوانية 2-1 ضمن الجولة 22 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. وسجل للكرخ اللاعبان المحترف النيجيري سلمون من ركلة جزاء ويوسف فوزي في الدقيقتين 5 و42، بينما سجل هدف الديوانية الوحيد نهاد محمد في الدقيقة 67. وفي لقاء القمة أضاع الفريقان الفرص التي سنحت لهما وكانت أخطرها كرة لاعب الزوراء حسين علي التي سددها بقوة وتصدت لها العارضة في الوقت بدل الضائع. وفاز نفط الوسط على مضيفه نفط ميسان، بهدف دون رد سجله إياد سدير في الدقيقة 73 ، ليحقق أول فوز تحت إشراف مدربه عبد الغني شهد.