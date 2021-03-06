شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على رحيل كايلا محترفة السلة إلى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولى النادى الأهلى، على رحيل اللاعبة كايلا ثوتون المحترفة الأمريكية بفريق كرة السلة، عن صفوف الأحمر والعودة إلى أمريكا، للمشاركة فى منافسات دورى الـ WNBA الذى ينطلق أبريل المقبل.

وجاءت موافقة الأحمر على رحيل محترفة السلة خاصة أن اللاعبة مدة تعاقدها مع الفريق 6 أشهر بدأت من أكتوبر الماضى، قادمة من صفوف دالاس وينجز بالدورى الامريكى .

وينتظر أن تشارك اللاعبة الأمريكية فى مباريات الأهلى المقبلة فى دورى السوبر، لحين موعد سفرها الى أمريكا.

وتلعب كايلا فى مركزى 4 و 5، واستطاعت أن تحقق مع الأحمر هذا الموسم، دورى المرتبط ، وكأس مصر أمام سبورتنج.