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الأهلى يوافق على رحيل كايلا محترفة السلة إلى أمريكا

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القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولى النادى الأهلى، على رحيل اللاعبة كايلا ثوتون المحترفة الأمريكية بفريق كرة السلة، عن صفوف الأحمر والعودة إلى أمريكا، للمشاركة فى منافسات دورى الـ WNBA الذى ينطلق أبريل المقبل.

وجاءت موافقة الأحمر على رحيل محترفة السلة خاصة أن اللاعبة مدة تعاقدها مع الفريق 6 أشهر بدأت من أكتوبر الماضى، قادمة من صفوف دالاس وينجز بالدورى الامريكى .

وينتظر أن تشارك اللاعبة الأمريكية فى مباريات الأهلى المقبلة فى دورى السوبر، لحين موعد سفرها الى أمريكا.

وتلعب كايلا فى مركزى 4 و 5، واستطاعت أن تحقق مع الأحمر هذا الموسم، دورى المرتبط ، وكأس مصر أمام سبورتنج.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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