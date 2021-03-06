شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. باتشيكو وموسيماني فى مهمة الهيمنة على الأميرة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريقا، الأهلي الزمالك، اختبارا صعبا ومهمة أفريقية جديدة، عندما تستكمل مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا حيث يحل الأبيض ضيفاً في السادسة مساء، على نظيره الترجي التونسي، بملعب رادس بالعاصمة التونسية، كما يستقبل نادى الأهلى فى التاسعة مساء، فريق فيتا كلوب الكونغولى.

وتحت القيادة الفنية لموسيماني يبحث الأهلي عن الأميرة الأفريقية العاشرة ويدافع عن اللقب الذي يحمله عن الموسم الماضي، في الوقت الذي يحاول باتشيكو المدير الفني للزمالك، فرض الهيمنة البيضاء على اللقب السادس الغائب طويلاً عن ميت عقبة.

الزمالك ألتقي مع الترجي في تونس في 5 مباريات سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، وجاءت جميعها في بطولة دوري الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة في دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004 حسمها الأبيض لصالحه.

ويحتل بطل تونس صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بعد خوض جولتين، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتي تونجيت السنغالي في المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.

أما الأهلى فيدخل اللقاء في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين، حيث افتتح مشواره في دور المجموعات الإفريقي بالفوز على فريق المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، بينما خسر مباراته الثانية أمام فريق سيمبا التنزاني بنتيجة 1-0، على عكس فيتا كلوب الكونغولى الذى افتتح المجموعات بسقوط مفاجئ على أرضه أمام سيمبا بهدف نظيف، وفى المباراة الثانية اكتسح نادى المريخ السودانى في أرضه بـ4 أهداف مقابل هدف.