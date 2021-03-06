برنامج الزمالك قبل مواجهة الترجي.. محاضرة وموعد التحرك للملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

كشف الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفتي للفريق، عن برنامج الفريق قبل مواجهة الترجي مساء اليوم.

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في تمام الساعة 2.30 بتوقيت القاهرة، وبعدها يلقي المدير الفني محاضرة على اللاعبين في تمام الساعة 3:00، وتتحرك حافلة الفريق لملعب المباراة في تمام الساعة 3:50 كما هو متفق عليه في الاجتماع الفني للقاء.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل وصافة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا مناصفة مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين، بينما يتصدر الترجي المجموعة برصيد 4 نقاط.