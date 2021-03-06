بالفيديو.. أول تعليق لموسيماني على قرار إيقاف كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على أزمة لاعب وسط الفريق محمود عبدالمنعم "كهربا"، وأكد على أن الفريق لا يقف على أحد.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي، قد قرر إيقاف كهربا لمدة شهر، بجانب غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بسبب عدم الالتزام.

وصرح مصدر في وقت سابق لمصراوي، أن القرار جاء بسبب اعتراض كهربا بشكل غير لائق على موسيماني.

وقال موسيماني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وفيتا كلوب "نحن نحب جميع اللاعبين في الفريق، في بعض الأوقات تحدث مثل تلك الأمور، وهذا أمر طبيعي".

وتابع "في العائلة، يمكن لشخص أو اثنين الخروج عن الإطار، لكن في النهاية يجب أن تحافظ على الأخلاقيات داخل الفريق، نحن جميعاً نلعب معاً، وكل شخص له أهميته داخل الفريق".

واستمر "يجب أن نحافظ على الأجواء داخل غرفة خلع الملابس حتى لا نخسر الفريق من أجل فرد".

وشدد "في الأهلي، هناك من غاب بسبب كورونا وهناك من لم يشارك بسبب الإصابة، لكن في النهاية كان الفريق يحقق الإنتصارات، يمكن لكم مراجعة النتائج، أي لاعب لا يشارك لأي سبب ستجد في النهاية الفريق يفوز، وهذا دليل على أهمية الفريق وما يمتلكه".

وأضاف "الأخلاقيات أمر مهم بالنسبة لنا، يجب أن يسود الالتزام، نحن نحب كل اللاعبين".

وأكد "إسم الأهلي أكبر من أي شخص، هذا من قبل أن أتواجد هنا، الأهلي له مبادئ وسوف نستمر في الحفاظ على تلك المبادئ، مع التأكيد أننا نحب جميع اللاعبين".

ويستعد الأهلي لملاقاة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.