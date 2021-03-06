"عودة زيزو".. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على التشكيل المتوقع لمباراة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لملاقاة الترجي بملعب الأخير، ضمن الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن المباراة من المنتظر، أن تشهد عودة أحمد سيد "زيزو" لتشكيل الفريق، بعد غيابه مؤخراً للإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح.

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي.