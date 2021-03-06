شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي اليوم يتحدى فيتا كلوب في دور المجموعات بـ دوري أبطال افريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الاهلي يلتقي اليوم السبت 6-3-2021 مع نظيره فيتا كلوب الكونغولي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة للتشامبيونزليج الأفريقي.

مباراة الاهلي وفيتا كلوب تنطلق الساعة 9 مساءًا حصريا شبكة قنوات بين سبورت التي تملك حقوق بث بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كذلك سيتم بث مباراة الأهلي وفيتا كلوب عبر البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 7 نايل سات 12467 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتل سات 11054 أفقي 27500 2/3

الاهلي يدخل المباراة محتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بعد هزيمة وفوز وجاءت هزيمة الاهلي أمام سيمبا التنزاني التي المتصدر المجموعة الآن برصيد 6 نقاط أما فوز الاهلي جاء على حساب المريخ السوداني في المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ويدخل فريق فيتا كلوب مباراة الاهلي اليوم محتلًا المركز الثاني بعد سيمبا التنزاني المتصدر للمجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا بفارق الأهداف عن الأهلي.

يغيب عن تشكيل فريق الأهلي في المباراة مع فيتا كلوب عدد من النجوم أبرزهم وليد سليمان والنجم على معلول و محمود كهربا الموقوف بقرار من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وفي الساعات الأخيرة أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، قائمة ضمت 19 لاعبًا التي ستواجه فريق فيتا كلوب الكونغولي في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.