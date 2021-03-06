مصطفى يونس يفجر مفاجأة: أحمد سيد زيزو في الأهلي الموسم المقبل.. ويكشف التفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر -

فجّر مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي سابقاً، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص اللاعب أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك.

وقال يونس، في فيديو له بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إن والد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، عقد جلسة مع مسئولي النادي الأهلي، من أجل انتقال جناح الفريق الأبيض لصفوف القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن والد زيزو عقد جلسة مع أحد المسئولين في القلعة الحمراء من أجل انتقال نجله إلى الفريق الأحمر في الموسم المقبل، وهو ما لقى ترحيباً كبيراً خاصة أن والد زيزو أهلاوي.

وتابع: "زيزو أكد لإدارة الأهلي أنه لم يجدد عقده مع الزمالك حتى الآن، ومازال يماطل مسئولي الأبيض، تمهيداً لانتقاله للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل".

وفي وقت سابق، أكد الإعلامي ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، أن أحمد سيد زيزو، كان ضمن ناشئي النادي الأهلي، قبل أن يتمكن ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، من خطف اللاعب إلى النادي، وتحديداً إلي أكاديمية JMG، الخاصة بفريق ناشئ النادي.

وقال ميدو، خلال برنامجه "أوضة اللبس": "أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كان من ضمن ناشئي النادي الأهلي، ولكن ماجد سامي خطفه إلي فريقه، بعد اقتناعه الكامل بالمهارات التي يمتلكها اللاعب، وإمكانية تطوره مستقبلا، وهو ما حدث خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "في الأندية الكبيرة، وتحديداً الأهلي والزمالك، يجب أن يكون على الأقل 30% من قوام الفريق من ناشئي النادي، لأنهم يعرفون قيمة النادي جيدا، وسيعلمون اللاعبين الجدد الأمور الخاصة بالنادي كافة، وهو ما يحدث داخل القطبين بشكل كبير".

وأشار لاعب توتنهام وروما ومارسيليا السابق إلى أنه "عندما كنت مدرباً للزمالك، كنت حريصاً علي تواجد 4 لاعبين على الأقل من أبناء النادي في تشكيل الفريق الأساسي، خلال المباريات التي خضتها مع الفرق في منصب المدير الفني".