الامارات | 119 عاما على تأسيس "ريال مدريد".. ومشجعوه: "كل عام وأنت صانع الملاحم الكروية"

شكرا لقرائتكم خبر عن 119 عاما على تأسيس "ريال مدريد".. ومشجعوه: "كل عام وأنت صانع الملاحم الكروية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصادف اليوم، 6 مارس،الذكرى الـ 119 على تأسيس فريق كرة القدم الاسباني "ريال مدريد"، الذي تأسس في العام 1902 ومقره العاصمة الإسبانية مدريد.

وفي هذه المناسبة، احتفل مشجعو الريال من خلال اطلاقهم وسم #ريال_مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث هنأوا، من خلاله، فريقهم بهذه المناسبة، معبرين عن حبهم واعتزازهم به، ومشيرين إلى أهمية هذا الفريق في حياتهم منذ أن كانوا صغارا وحتى اليوم.

وبرأي الكثير من المتابعين، فإن هذه الأعوام كلها كانت حافلة بالإنجازات والانتصارات والشموخ للريال، فقالت إحدى المتابعات: "119 سنة من الشموخ.. من الانتصارات.. من السعادة. عيد ميلااد سعيد #ريال_مدريد".

وقال آخر: "ذكرى تأسيس أعظم مؤسسة رياضية في التاريخ.. 119 عاما من السعادة بوجود الملكي.. 119 عاما من العظمة والكبرياء والفخر.. 119 عاما من ريال مدريد.. 119 عاما من الانجازات.. ريال مدريد ملك كل العصور".

وعبر متابعون عن حبهم الكبير للريال، شاكرين الفريق الذي وصفوه بـ "الملكي الأبيض" على وجوده في حياتهم. فقالت إحدى المتابعات: "الحب الوحيد الذي لم اندم عليه.. هناك #ريال_مدريد واحد، و #حياة واحدة ، فإما أن تكون عاشقًا لهذا الكيان أو دع عنك هذا الحمل الثقيل.. شكرا على وجودك في حياتنا".

وقال آخر: "انني لا أحبك فحسب، بل أعتبرك مواساة هذا العالم لي، وهو شيئ أعظم من الحب بكثير".

كما قالت متابعة أخرى: "شكرًا ريال مدريد لأنك في حياتي، شكرًا ريال مدريد لأنك موجود".

كما أشار مغردون إلى أن الريال هو محور لعبة كرة القدم فقط دونا عن باقي الأندية، وأنه سيبقى بالصدارة مهما بذل الآخرون من مجهود، فقال أحدهم: "دعهم يحاولون ، فالمحاولة أمامك شرف، بألقابك لن يتعدوك، وفي مجدك لن يتحدوك ، بأسمائك سيذكروك، وبتاريخك سيمجدوك، إنك الاسطورة يا ريال".

وقال آخر: "يغارون من تاريخك.. ينتظرون سقوطك.. يحبون هزيمتك.. يكرهون هيبتك.. يشعرون بالنقص امامك.. ولكنك كنت وا زلت وستبقى في المقدمة".

من جانب آخر لفت متابعين إلى دور الريال بإشعال الحماس في نفوسهم، وإعطائهم الدافع الدائم لرفع سقف الطموحات، إشارة منهم إلى اصرار الريال الدائم على تحقيق المزيد من الإنجازات وعدم الوقوف عند حد معين وطلب المزيد من الإنتصارات دائما، فقال أحد المتابعين: "النادي الذي وضع سقفًا مجنونا للطموح يتجدد بأستمرار ، ويدهشك دوماً ، كلما اعتقدنا أن مرحلته انتهت عاد أكثر شراسة وشدد قبضته على حكم القاره العجوز .كل عام وأنت زعيم وملك أوروبا".

وقال آخر: "لقد علمتنا أن نعلي سقف طموحاتنا كما تفعل أنت في كل مرة.. إصرارك على الفوز الدائم علمنا الكثير.. شكرا ريال مدريد".

ووصف متابعون "ريال مدريد" بأنه "أيقونة كرة القدم"، فقالت إحدى المتابعات: "كل عام وأنت أيقونة كرة القدم وكل عام وانت الأفضل في التاريخ يا مدريد".

وقال آخر: "المجد و العظمة كلها إجتمعت في فريق واحد هو مصدر سعادتنا.. أيقونة كرة القدم #ريال_مدريد".

ومن جهتهم وجد متابعون أن "ريال مدريد" كان ولا زال وسيقى الفريق الأعظم اليوم في أوروبا من دون منازع، فقال أحدهم: "ماضي.. حاضر.. مستقبل.. 119 سنه ملكي 119 سنه الافضل 119 سنه الاجمل 119 الاعظم كل عام وانت الافضل وانت الماضي والحاضر والمستقبل كل عام وانت في قلبي كل عام وانت المميز كل عام وانت التاريخ".

وقال آخر: "6 مارس 1902 هو تاريخ تأسيس اعظم نادي في التاريخ.. في 6 مارس بدأ ريال مدريد في كتابة التاريخ.. وبدأ يُسطر اروع الملاحم الكروية.. سيد كرة القدم اتـمّ اليوم عامه التاسع عشر بعد المئة.. كل عام وانت ايقونة كرة القدم وكل عام وانت في القمة".

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