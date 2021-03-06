شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق : اللاعب الوحيد الذي حافظ علي شعبية الزمالك هو شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هيثم فاروق لاعب نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق ان نادي الزمالك سيظل دائما فخر لجماهيره المنتشرة في العالم كله بفضل نجومه ورموزه وتاريخه المشرف في افريقيا والعرب ومصر

واكد هيثم فاروق ان محمود عبدالرازق شيكابالا هو احد اهم رموز ونجوم ناد الزمالك علي مدار تاريخه وقال: شيكابالا هو اللعب الوحيد الذي حافظ علي شعبية وهوية نادي الزمالك خصوصا في الفترة السوداء من تاريخ الزمالك من ٢٠٠٥ إليّ ٢٠١٤ والتى عاني فيها الزمالك اشد المعاناة

وشدد علي ان شيكابالا كان ابرز نجوم جيل حسام وإبراهيم حسن وهيثم فاروق وعبدالواحد السيد وتامر عبدالحميد دونجا وحازم امام وعبدالحليم علي وباقي ابناء جيله الا ان الجميع انهي مسيرته واكتفي بما حققه من تاريخ وشعبيه لناديه الا شيكابالا فقد كُتب عليه ان يحمل وحده ودون غيره مسؤولية الحفاظ علي شعبية وجماهيرية وهوية الزمالك علي مدار سنوات طويلة ظل خلالها شيكابالا هو الرمز لجمهور الزمالك

يذكر ان الزمالك سيخوض اليوم السبت مباراة قوية امام الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا في ظل غياب شيكابالا