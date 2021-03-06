شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول «المفكك» يواجه فولهام أملا في تصحيح المسار واللحاق بسباق المربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق ليفربول الإنجليزي لقاءا هاما الأحد أمام فولهام عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب أنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين.

وحقق فريق ليفربول اليوم رقما سلبيا جديدا خلال هذا الموسم الإنجليزي بعد تلقيه الخسارة أمام فريق تشيلسي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الخميس الماضي على أرض معلب أنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لشبكة أوبتا، تلقى ليفربول الإنجليزي الخسارة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي على ملعبه أنفيلد، الذي كان تخشى جميع الفرق الإنجليزية مواجهة الريدز عليه. وأكدت الشبكة أن فريق ليفربول لم يتعرض لسلسلة الهزائم والخسائر المتتالية تلك على أرضه منذ تاريخه.

ويحاول يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تحقيق الفوز على أرضه الذي لم يتذوق طعام الفوز منذ 5 مباريات، فضلا عن زحفه نحو المربع الذهبي لضمان تواجده داخل بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لعام 2021 – 2022.

وعند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، يحل مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره المان سيتي في ديربي مانشستر والذي يقام على أرض معلب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

محمد صلاح يخطط للهروب من جحيم كلوب في ليفربول

محمد صلاح وأزمته مع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مستمرة منذ أن قرر المدرب الألماني استبدال المهاجم المصري في الشوط الثاني من لقاء تشيلسي، وفاز به البلوز بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفجر موقع «آس» الإسباني مفاجأة بشأن مصير محمد صلاح داخل قلعة أنفيلد خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين محمد صلاح وكلوب عقب استبدال المهاجم المصري في لقاء البلوز، الأمر الذي جعل الغموض سيد الموقف بداية من عضب صلاح مرورا بالتغريدة الغامضة الذي نشرها رامي عباس وكيل اللاعب، حتى انفجار الجماهير في وجه كلوب عقب اللقاء.

وقال التقرير الإسباني الذي نشر اليوم، محمد صلاح يعيد التفكير في مسيرته الكروية الآن، لأن الأمور ليست كما يود ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق، فضلًا عن أن محمد صلاح لم يجد أفضل نسخه منذ نهاية عام 2020، وكل الأمور وضحت الليلة الماضية خلال لقاء تشيلسي رغم إشادة المدرب الألماني بأن الأمور تسير على ما يرام، فإن الوضع معقد وهناك شهور صعبة سيمر بها محمد صلاح داخل ليفربول.