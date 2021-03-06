شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يُعلن اليوم أسماء اللاعبين المحترفين لمباراتىّ كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعلن اليوم الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، أسماء اللاعبين المحترفين المقرر استدعاءهم لمباراتي كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 ، حيث تنص اللوائح علي ارسال المنتخبات أستدعاءات للاعبين قبل المعسكر بأسبوعين.

وقرر حسام البدري استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي و محمود تريزيجيه نجم استون فيلا و محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي و أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي و احمد حسن كوكا لاعب اوليمبياكوس اليوناني ومصطفي محمد مهاجم جالاتا سراي التركي.

فيما يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أسماء القائمة المحلية للفراعنة يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمواجهة كينيا وجزرالقمر يومي 25 و 29 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي كينيا وجزر القمر عقب انتهاء مشاركتي الاهلي و الزمالك في مباريات الجولة الرابعة لدوري ابطال افريقيا بينما يرتبط بيراميدز بمباراة في البطولة الكونفدرالية يومي 16و17 مارس .

فى السياق ذاته، بدأ الجهاز الإدارى لمنتخب مصر، فى استخراج تأشيرات لسبعة حراس مرمى قبل رحلة كينيا وتحديدا العاصمة نيروبى المقرر لها يوم 22 مارس الجارى، وكشف مسؤولو منتخب مصر أنه سيتم استخراج تأشيرات لـ7 حراس مرمى على أن يتم اصطحاب 3 حراس فقط إلى كينيا والحراس السبعة هم محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد بسام وعمر رضوان والهانى سليمان وعامر عامر، وذلك تحسبا لأى ظروف طارئة أو إصابات قبل السفر.

ويتطرق البدرى للحديث عن اختياراته الفنية للمباراتين وبرنامج الاعداد وأهدافه من مواجهة كينيا وجزر القمر، كما سيتحدث عن خطة المنتخب للمرحلة المقبل.