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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم، السبت، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مباراة فى غاية الأهمية أمام الترجى الرياضى التونسى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يبحث الفارس الأبيض عن الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط لتحسين وضعه فى جدول ترتيب المجموعة.
موعد مباراة الزمالك والترجى
يحل فريق الزمالك في السادسة مساء اليوم السبت، ضيفاً ثقيلاً على نظيره الترجي التونسي بملعب رادس، ويسعى الزمالك للعودة من تونس بأول انتصار له في المجموعة خاصة أن الفوز سيرفع رصيد الفريق للنقطة رقم 5 وحال سقوط مولودية الجزائر في فخ التعادل أو الخسارة أمام تونجيث في الجولة نفسها سيتصدر الأبيض المجموعة.
لاسيما وإن الجولة الثانية لدوري المجموعات تعادل الترجى والمولودية والذ جاء فى صالح الزمالك، الذى تعادل سلبيًا في الجولة نفسها مع تونجيث السنغالى، على ستاد اب ديور فى السنغال.
ترتيب مجموعة الزمالك فى دورى الأبطال
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجى
ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام الترجي مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي في خط الدفاع و فرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور في خط الوسط ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد "زيزو" في خط الهجوم.