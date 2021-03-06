موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم، السبت، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مباراة فى غاية الأهمية أمام الترجى الرياضى التونسى، ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة من دورى المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يبحث الفارس الأبيض عن الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط لتحسين وضعه فى جدول ترتيب المجموعة.

موعد مباراة الزمالك والترجى

يحل فريق الزمالك في السادسة مساء اليوم السبت، ضيفاً ثقيلاً على نظيره الترجي التونسي ‏بملعب رادس، ويسعى الزمالك للعودة من تونس بأول انتصار ‏له في المجموعة خاصة أن الفوز سيرفع رصيد الفريق للنقطة رقم 5 وحال سقوط مولودية الجزائر في فخ التعادل أو الخسارة أمام تونجيث في الجولة نفسها سيتصدر الأبيض المجموعة.

لاسيما وإن الجولة الثانية لدوري المجموعات تعادل الترجى والمولودية والذ جاء فى صالح الزمالك، الذى تعادل سلبيًا في الجولة نفسها مع تونجيث السنغالى، على ستاد اب ديور فى السنغال.

ترتيب مجموعة الزمالك فى دورى الأبطال

يتصدر الترجى المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على حساب تونجيث في الجولة الأولى والتعادل مع المولودية بينما يحتل بطل الجزائر المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المرتبة الثالثة بواقع نقطتين لكليهما بعد تعادلهما في الجولتين الأولي والثانية، فيما يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة تونجيث السنغالي بنقطة وحيدة جمعها من التعادل السلبي مع الزمالك بعد الخسارة من الترجي في الجولة الأولي.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجى

يغيب عن الزمالك في قمة الترجي الثنائي حازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة وكذلك محمد عبد الشافي العائد من الإصابة مؤخرا، فيما أقترب محمد أبو جبل، من حراسة مرمي الزمالك ضد الترجي بعد عودته للقائمة البيضاء عقب الغياب عن آخر مباراتين أمام تونجيث بدوري الأبطال ووادى دجلة بالدوري الممتاز، ومشاركة محمود جنش في التشكيلة الأساسية بدلا منه.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام الترجي مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي في خط الدفاع و فرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور في خط الوسط ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد "زيزو" في خط الهجوم.