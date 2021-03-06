شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير: هندرسون سيعوض دي خيا ومباراة سيتى اختبار مهم لنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن غياب حارسه ديفيد دي خيا، ومنافسة فريقه على إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالبريميرليج.

وقال سولسكاير في المؤتمر التقديمي لديربي مانشستر، «دي خيا سيحصل على الوقت الكافي قبل عودته، القرار إنساني، لا أعرف متى سيعود، لكن الأمر لن يطول، وبشكل عام دين هندرسون جاهز، هندرسون ظهر بشكل جيد أمام كريستال بالاس، ويتطلع لمواجهة سيتي، سبق وأن خاض تلك التجرية أمامهم في كأس الرابطة، نركز فقط على المباراة المقبلة وليس في المركز الذي سننهي به الموسم، يجب أن نكون في أفضل صورة ممكنة لمانشستر يونايتد وتطوير مستويات الموسم الماضي، يجب أن نحصد المزيد من النقاط، مانشستر سيتي يتفوق علينا بمسافة كبيرة، وبالتالي هذا اختبار مهم لنا».

وأضاف، «لا أشعر بالقلق، يمكنني فقط السيطرة على ما يحدث في يونايتد، هناك فوارق عديدة بين الأندية، وفي الوقت الحالي، سيتي هو الفريق الوحيد الذي يتفوق علينا، عندما تحقق النتائج في بعض الأحيان تنسى المستويات الحقيقية، لم نقدم أفضل جودة أمام وست بروميتش وكذلك الحال أمام بالاس، ولكن لا نزال لم نخسر، منذ 3 أو 4 أسابيع كانت الأحاديث بشأن ضعف دفاعنا، والآن يتحدثون عن عدم قدرتنا على التسجيل، أركز فقط على ما نقوم به، لدينا نموذجنا الخاص، نؤمن بالطريقة التي نعمل بها، وليس دوري التعليق على باقي الأندية والمقارنة معها، هناك 11 مباراة متبقية، دائما ما أقول يجب الوصول إلى مارس وأبريل قبل الحديث عن سباق اللقب، منحنا أنفسنا فرصة جيدة للتطور عن الموسم الماضي، هناك الكثير من الفرق التي تتمتع بالجودة، ولا نسيطر سوى على أنفسنا».