شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفتقد راموس ملك ديربي العاصمة الإسبانية ويستعيد بنزيما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتقد ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان، ملك مباريات ديربي العاصمة، أمام أتلتيكو، الأحد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث لم يشارك سيرجيو راموس، قائد الريال، في تدريبات فريقه، الجمعة، حيث يتعافى من إصابته، في حين يستعد كريم بنزيما للحاق بالمباراة.

وتحول راموس، إلى أيقونة للقاءات الملكي في مباريات الديربي، منذ منح فريقه لقب التشامبيونزليج في الدقيقة 93 في نهائي لشبونة، وكان على موعد آخر في ميلانو مع المجد، حين سجل ركلة جزاء حاسمة منحت فريقه لقب كأس السوبر الإسباني.

وسيتوقف رصيد راموس عند 43 مباراة ديربي، بعدما تجاوز باكو خينتو ومانولوس سانشيز ليكون ملكا لهذه المواجهات، في المقابل، يأمل بنزيما، الذي يعد رابع أكثر اللاعبين مشاركة في تلك المواجهات بـ 35 مباراة، في اللحاق اللقاء.

وحال مشاركته، سيتجاوز بنزيما لاعبين تاريخيين في لقاء الفريقين: كارلوس سانتيانا وخوسيه ميجل جونزاليث "ميتشل".

وهناك لاعبون آخرون لهم تراث كبير في مواجهات الديربي، فسيخوض الكرواتي لوكا مودريتش المواجهة رقم 29، ويتفوق على خوسيه أنطونيو كاماتشو والمكسيكي هوجو سانشيز.

أما البرازيلي مارسيلو فهو على أبواب الديربي 27، وكذلك إيسكو ألاركون والفرنسي رافائيل فاران على أعتاب المواجهة 25 في مسيرتيهما ضد الروخيبلانكوس.

وفي أتلتيكو، سيكون لاعب الوسط كوكي ريسوريكسيون على أعتاب المباراة 30 في الديربي، وساؤول نيجيز (22) والحارس يان أوبلاك (21).

وفيما يلى قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في الديربي:

1 - سيرجيو راموس 43

2- باكو خينتو 42

3. مانولو سانشيز 42

4- كارلوس سانتيانا

5- ميتشيل 36

6- كريم بنزيما 35

7- أديلاردو 35

8- ميتشيل بورلان تشيندو 35

9- إيكر كاسياس 34

10. إنريكي كويار 34

11- بيري 34

12- توماس رينونيس 33

13- إميليو بوتراجينيو 31

14- كريستيانو رونالدو 31

15- كوكي ريسوريكسيون 30 .