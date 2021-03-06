شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال يشخص حالته الصحية ويكشف حقيقة إجرائه جراحة قلب مفتوح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رضال عبد العال نجم منتخب مصر والزمالك والأهلي سابقا، تجددت أزمته الصحية مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية خاصة بعد خضوعة عملية قسطرة القلب منذ أيام قليلة، أدت في نهاية الأمر لنقلة مرة أخرى لإحدى المستشفيات انتظارا لخضوعة لعملية قلب مفتوح خلال يوم الأحد المقبل.

رضا عبد العال ووجه كلمة قصيرة لجماهيره وعشاقه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال من خلالها: اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتمدني بالصحة والعافية، نسألكم الدعاء ????

وقال عبد العال خلال حديثه الذي بثه عبر صفحته، في بداية الأمر كنت أشعر بكرشة نفس ولم أتخيل أنني أعاني من مشكلة في القلب، وبعد شعوري بسرعة ضربات القلب قمت بإجراء بعض التحاليل، وقدمتها للطبيب المعالج لنجلتي، وأمرني بإجراء رسم قلب بالمجهود وبعد ذلك أجريت تحاليل جديدة ومسح ذري، والنتيجة ظهرت وأكدت أن حالتي الصحية تتطلب عملية قسطرة.

حقيقة رفض عبد العال إجراء علمية قلب مفتوح

قال عبد العال، إن هذا الحديث عار تماما من الصحة، حالتي الصحية تخضع لإشراف طبيبي وكل ما يراه طبيا سأنفذه، سواء بتركيب دعامة أو قسطرة أو إجراء عملية قلب مفتوح.

رضا عبد العال داخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية في القلب

رضا عبد العال داخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية في القلب

رضا عبد العال داخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية في القلب

بعد تعرضه لوعكة صحية.. جراحة قلب مفتوح لرضا عبد العال

وكان نجم الكرة المصرية رضا عبدالعال، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب السابق، تعرض لوعكة صحية مساء الجمعة أدت إلى نقله أحد مستشفيات القاهرة خلال الساعات الأخيرة. وأجرى عبدالعال جراحة قسطرة في القلب خلال الأيام الماضية وغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، وقال رضا عبدالعال لـ«المصري اليوم» إن «الطبيب المعالج طالبه بالبقاء في منزله لحين إجراء جراحة خلال الأيام المقبلة، ولكن سرعان ما تعرض لوعكة نُقل على أثرها إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية».