شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو: لاتسيو فريق رائع والأمل يجعلنا نقاتل على بطولة الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، أنه سيكون من الصعب إراحة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وهداف الفريق، خلال هذه الفترة من الموسم.

وقال بيرلو، «لاتسيو فريق رائع، يلعبون معا منذ عدة سنوات، والنتائج تتحدث عنهم، نعلم أننا سنواجه فريقا سيقاتل للوصول للقمة، نستعد للمباراة بأفضل طريقة ممكنة، ونعرف خصائصهم، ونعلم أنها لن تكون سهلة.. كل المباريات حاسمة بالنسبة ليوفنتوس، سنركز بكل قوتنا للفوز، وسنفكر بعد ذلك في بورتو، عندما تلعب الكثير من المباريات، فإن يوما أو يومين من الراحة أمر جيد، وهذا ينطبق على رونالدو، الآن وبعدما أصبحنا بعيدين قليلا عن المقدمة، فإنه سيبذل قصارى جهده، وسيفعل ذلك طالما أننا في حاجة إليه، لقد برهن وما زال يبرهن على احترافيته الكبيرة، نحن نقاتل على جميع الجبهات، وطالما هناك أمل، سيتعين علينا بذل قصارى جهدنا لمحاولة الفوز بالبطولة، ثم إذا لم يرتكب الآخرون أخطاء أبدًا، وكانوا أفضل، سنصفق لهم في النهاية، بدأنا مشروعنا في الصيف الماضي، وغالبا ما تتغير الأحكام من مباراة لأخرى، نحن هادئون ونعرف ما يجب أن نفعله، ونمضي قدمًا».