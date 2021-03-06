شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دورتموند لا يتوقع عروضا كبيرة للاعبي الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند الألماني، حدوث انتقالات كبيرة الصيف المقبل في أوروبا، حيث تواصل جائحة كورونا الإضرار بالأمور المالية للأندية.

وقال فاتسكه، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت» الألمانية، «لا أعتقد حدوث أي أمور جنونية»، وأضاف أنه يعلم الموقف في الدوريات الأوروبية بشكل جيد، مشيرا إلى أن الأمور تزداد سوءا، واعتبر فاتسكه أنه سيكون هناك استثناء وحيد، لبعض الأندية القليلة التي تدعمها دول كاملة، وتجد طرق ووسائل لضخ الأموال، وقال إنه لا يتوقع أيضا وجود عروض كبيرة، للاعبي الدوري الألماني.

وذكر دورتموند أنه يواجه خسائر، تصل إلى 75 مليون يورو هذا الموسم، وهو ما أدى إلى توقعات تشير إلى أنه قد يضطر لبيع نجوم من الفريق، أمثال إيرلينج هالاند أو جادون سانشو، مقابل أموال كثيرة.