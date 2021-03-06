شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يفقد خدمات 3 من نجومه قبل قمة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بوروسيا دورتموند عبر حسابه على «تويتر»، إنه تلقى ضربة قوية بغياب جادون سانشو ورفائيل جيريرو وجيوفاني رينا عن مواجهة بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني على أرضه السبت.

واستبدل الجناح سانشو وزميله لاعب الوسط جيريرو خلال مبارة دور الثمانية لكأس ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعرضهما لإصابة عضلية طفيفة، لكن لم يتماثلا للشفاء بعد، فيما لم يتضح سبب غياب رينا عن التشكيلة التي ستواجه بايرن.

وسيؤثر غياب سانشو تحديدا على الفريق نظرا لتألق الدولي الإنجليزي منذ بداية العام الحالي، إذ سجل 8 أهداف في كافة المسابقات وصنع 7 آخرين، وأحرز سانشو أيضا هدف الفوز 1-0 على بوروسيا مونشنجلادباخ ليقود الفريق إلى قبل نهائي كأس ألمانيا قبل استبداله خلال المباراة.

وتقدم بوروسيا دورتموند للمركز الخامس في الدوري الألماني برصيد 39 نقطة، بعد فوزه في آخر مباراتين، ويتأخر بفارق 3 نقاط عن فرانكفورت صاحب المركز الرابع، ويتأهل أصحاب المركز الـ4 الأولى إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، ويتصدر بايرن ميونخ المسابقة برصيد 52 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن رازن بال شبورت لايبزيج صاحب المركز الثاني.