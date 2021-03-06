شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى السعودى.. الشباب يتصدر والأهلي يتأخر للمركز السابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدول ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء مواجهات الجولة 22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مساء الجمعة الموافق 5 مارس الجاري. ترتيب الدوري السعودي، يتصدر جدول المسابقة فريق الشباب برصيد 45 نقطة، ووصيفه فريق الهلال حامل اللقب الموسم المنصرم برصيد 42 نقطة.

فريق الاتحاد الذي يعلب في صفوفه المدافع المصري المخضرم أحمد حجازي، يأتي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، يليه الأهلي في المركز الرابع برصيد 35 نقطة ويتبقى له مباراة، ويأتي النصر في المركز السابع ضمن جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

الفريق النقاط 1- الشباب 45 نقطة 2- الهلال 42 نقطة 3- الاتحاد 38 نقطة 4- الأهلي 35 نقطة 5- التعاون 32 نقطة 6- الاتفاق 31 نقطة 7- النصر 30 نقطة 8- الفيصلي 30 نقطة - صالح الأهداف لفريق النصر 9- القادسية 30 نقطة - صالح الأهداف لفريق الفيصلي 10- الباطن 28 نقطة 11- أبها 28 نقطة 12- الوحدة 27 نقطة 13- الرائد 25 نقطة 14- الفتح 25 نقطة 15- ضمك 17 نقطة 16 – العين 16 نقطة