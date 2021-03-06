شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعى: لو الزمالك رجع بنقطة من تونس يبقى مكسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى بشير التابعي نجم الزمالك السابق أنه مباراة الزمالك والترجي المقرر لها غدا السبت في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية قائلا: "لو الزمالك قدر يرجع بنقطة من تونس يبقى مكسب، لأن المباراة صعبة والزمالك مش في حالته".

وتابع بشير التابعي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج اللعيب مع مهيب عبد الهادي: "أنا لعبت 7 سنوات في الزمالك وياما جات صفقات محدش قدر يلعب عليا وأنا موجود".

وأضاف مدافع الزمالك السابق أن الأزمات التي يعاني منها الزمالك مؤخرا ستؤثر على الفريق أمام الترجي موضحا أنه من الخطأ فتح ملفات التجديد للاعبين في وقت حساس وقبل مباريات هامة كالمواجهات الإفريقية.

وعن كهربا وأزمته الأخيرة مع موسيماني قال التابعي: "كهربا اللى يعرفه من قريب يعرف أنه أطيب خلق الله، لكن دائما أوضة اللبس هي مسرح الأزمات، لكن في الأهلي دائما ما كانت هذه الأزمات مقفول عليها".

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي، عن ارتداء الفريق الأبيض لزيه الرسمي والأساسي المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، في حين سيرتدي حارس مرمى الزمالك اللون الأخضر.

ومثل الزمالك في الاجتماع الفني لمباراة الترجي كلا من أحمد زاهر إداري الفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، فيما سيرتدي فريق الترجي التونسي زيه التقليدي أمام الزمالك.

وتتحرك حافلة الزمالك من فندق الإقامة بتونس إلى إستاد رادس الذى سيستضيف مباراة الترجي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، لخوض آخر مران قبل مباراة الغد، حيث يحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي، غدا السبت، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.