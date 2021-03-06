شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد: محمد صلاح قطع علاقته معى فجأة.. وحزين من معاملة لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد شديد قناوى لاعب المصرى البورسعيدى الحالي والأهلى السابق، عن علاقته بلاعبى المارد الأحمر منذ رحيله، مؤكدًا إن العلاقة انقطعت رغم إنها كانت علاقة صداقة استمرت لما يقرب من 12 عامًا.

أضاف شديد خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إنه بعد الرحيل عن الأهلى والانتقال لصفوف أسوان قطع معظم لاعبى المارد الأحمر علاقتهم معه، وأصبح يلتقيهم "صدفة" مشيرًا إلى إن حسام عاشور اللاعب الوحيد من الأهلى الذى مازالت العلاقة بينهم مستمرة.

وتحدث أحمد شديد عن علاقته بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، قائلاً: "كانت علاقتى بمحمد صلاح أكثر من الصداقة، لكنها انقطعت فجأة ولا أعرف السبب، لكن ألتمس العذر لصلاح وأتمنى له التوفيق في مشواره الاحترافى حاليًا".

وعن الثمار التي جناها خلال مشواره مع الساحرة المستدرة، قال قناوى إنه لم يربح الأموال الكثيرة من تلك اللعبة مثل معظم اللاعبين، قائلاً: "ماخدتش حاجة من المنتخب وكانت كلها مجرد مكافأت، وفى الأهلى عقدى كان يساوى عقد لاعب ناشئ، وفى أول أربع سنوات حصلت على 120 ألف جنيه فقط".

تابع لاعب المصرى حديثه، مؤكدًا إنه يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدورى حيث شارك في 120 مباراة متتالية بدون توقف أو الحصول على إنذار أو طرد، كما إنه يطمح في استكمال مسيرته في الملاعب بغض النظر عن تقدمه في العمر، قائلاً: "العمر مجرد رقم في البطاقة واعتزل حينما أشعر إننى أصبحت موظف في الملعب".