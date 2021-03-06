شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على أسوان في الجولة 15 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد بتروسبورت في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، مباراة أسوان وبيراميدز، في لقاء مثير بالجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، يدخله أبناء الجنوب رافضاً تلقي الهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارته في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي، فيما يدخله فريق بيراميدز منتشياً بعد الفوز الأخير الذي حققه على المصري بالجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 17 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من 14 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 5 وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 22 نقطة، حصدها الفريق السماوي بعد 14 مباراة بالدوري، حيث فازوا في 5 لقاءات وتعادلوا في 7 أخرى وتلقوا الهزيمة في لقاءين، وسجل لاعبو بيراميدز 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً أخر.

ومن جانبه طالب علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبي الفريق بضرورة مصالحة الجماهير الأسوانية بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي بهدفين نظيفين، وشدد على أهمية الثلاث نقاط خاصة بعد تراجع الفريق إلى المركز الـ 12 وتقارب المراكز، وحذر عبد العال أبناء الجنوب من أبرز عناصر القوة لدى بيراميدز، المتمثلة في رمضان صبحي وعمر جابر ومحمود وادي.

وعلى الجانب الآخر، طالب أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، لاعبي الفريق، بضرورة البناء على الفوز الأخير أمام المصري، ومواصلة النتائج الإيجابية لاستعادة مكانتهم في جدول الدوري، وشدد أروابارينا على ضرورة استغلال الفرص التى ستتاح للفريق على مرمى أسوان خاصة مع حالة التألق التى يعيشها عمر رضوان حارس مرمى أسوان منذ بداية الموسم، والخطة الدفاعية المحكمة التى يلعب بها أبناء الجنوب أمام الفرق الكبرى.