فالنسيا يقلب الطاولة على فياريال في الوقت القاتل

المنامة - ياسر ابراهيم - قلب فالنسيا الطاولة على ضيفه وجاره فياريال وحوله تخلفه أمامه الى فوز 2-1 بهدفين في الوقت القاتل الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبعدما كان منافساً على الصدارة، تراجعت نتائج فريق المدرب أوناي إيمري وفشل في تحقيق الفوز لثماني مراحل متتالية، وتحديداً منذ فوزه في الثامن من كانون الأول/ديسمبر على سلتا فيغو خارج ملعبه 4-صفر، إضافة لخروجه من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس على يد ليفانتي.



وبدا فريق "الغواصة الصفراء" الجمعة في طريق العودة بانتصاره الأول في ملعب فالنسيا منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 بعدما تقدم حتى الدقيقتين الأخيرتين بفضل ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 40 هدافه جيرارد مورينو الذي سجل الأهداف الخمسة الأخيرة لفريقه في الدوري ورفع رصيده إلى 15 هدفاً في المركز الثالث على لائحة الهدافين.



لكن فالنسيا خطف التعادل في الدقيقة 88 من ركلة جزاء أيضاً نفذها كارلوس سولر قبل أن يهديه البديل البرتغالي غونسالو غويديس هدف الفوز السابع هذا الموسم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



وتجمد رصيد فياريال عند 37 نقطة في المركز السابع، فيما ابتعد فالنسيا عن منطقة الخطر نسبياً بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً.

المصدر: فرانس برس